Nuoto, Lorenzo Mora approda nella finale dei 200 dorso mondiali in vasca corta

Lorenzo Mora ha centrato l’obiettivo ed è approdato nella finale dei 200 dorso uomini ai Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), il ragazzo nativo di Carpi era chiamato fin dalla heat del mattino a spingere per non correre rischi. Solo otto i posti disponibili e non si poteva starci troppo a pensare sopra.

Mora ha quindi interpretato la prova alla sua maniera, con una nuotata controllata nei primi 100 metri e sfruttando sapientemente le sue subacquee. Nelle ultime due vasche, il nuotatore tricolore è salito di livello anche in termini di ritmo di bracciata e chiuso con il crono di 1:50.97 (quinto nel computo complessivo).

Certo, pensare di replicare della rassegna iridata di Melboourne di due anni fa (bronzo) sarà difficile. Il livello della concorrenza è molto alto. Basti pensare che in questa prova è presente il campione olimpico in carica, Hubert Kos, che in totale tranquillità ha stampato il miglior tempo di ingresso all’atto conclusivo di 1:48.02.

Alle spalle del magiaro, nell’overall, troviamo il francese Mewen Tomac (1:50.34) e il ceco Jan Cejka (1:50.36). Vedremo se e quanto Mora saprà esprimere in vista della sessione serale, tenendo conto di quanto è rimasto di “benzina nel serbatoio”. Ha deciso di non prendere parte a queste batterie l’altro azzurro iscritto, Christian Bacico.