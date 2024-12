L’Italia ha concluso al quinto posto la 4×100 femminile ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Le azzurre hanno completato la propria prova con il tempo di 3:29.58, a un secondo abbondante dal terzo gradino del podio su cui è salito il Canada (3:28.44). La gara è stata vinta dagli USA con il nuovo record del mondo (3:25.01) davanti all’Australia (3:28.44).

Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci si erano presentate all’atto conclusivo con il miglior tempo della batteria, riuscendo poi a conseguire un risultato interessante e sfiorando il record nazionale. Le azzurre hanno analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai.

SOFIA MORINI: “Siamo entrate in acqua con la consapevolezza che fosse difficile portare a casa una medaglia. Stiamo diventando sempre più forti insieme, in acqua ci sentiamo bene: la medaglia purtroppo non è arrivata, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo di crescere”.

SARA CURTIS: “Sicuramente ho patito un po’ l’adrenalina pre-gara, sono contenta del risultato, abbiamo sognato la medaglia. Niente è impossibile, oggi come domani. La staffetta sta crescendo e magari in futuro questa medaglia arriverà“.

CHIARA TARANTINO: “Posso dire solo brave ragazze, ci abbiamo creduto. Siamo giovani, c’è margine di miglioramento e dobbiamo crederci“.

EMMA VIRGINIA MENICUCCI: “La staffetta sta crescendo molto, si è visto in lunga e si sta vedendo in corta. Pensavo di non essere competitiva in corta e vince sono rimasta stupita. Abbiamo sognato con il primo tempo al mattino, le altre hanno le riserve e noi siamo queste. Per il record italiano ci proveremo le prossime volte“.