Nuoto, gli italiani in gara ai Mondiali in vasca corta martedì 10 dicembre: orari, tv, streaming

Tutto pronto alla Duna Arena in vista dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, che cominceranno ufficialmente domani con una giornata inaugurale in cui verranno assegnati sei titoli iridati. L’Italia proverà subito a svolgere un ruolo da protagonista calando degli assi importanti come Simona Quadarella, Alberto Razzetti e le staffette 4×100 stile libero.

Quadarella si cimenterà nei 400 stile per una sorta di prova generale in attesa di giocarsi qualcosa di importante nelle sue distanze preferite, mentre Razzetti ha le carte in regola per ambire al podio nei 200 misti. Obiettivo medaglia non semplice ma tutto sommato alla portata per la 4×100 maschile nonostante l’assenza di Thomas Ceccon.

Selezione azzurra che vedrà scendere in acqua domani anche Giulia D’Innocenzo, Lorenzo Mora e Cristian Bacico nei 100 dorso, Silvia Di Pietro, Elena Capretta e Michele Busa nei 50 farfalla, Chiara Della Corte nei 200 misti, Luca De Tullio sui 1500 stile libero ed il quartetto composto da Sara Curtis, Sofia Morini, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci nella 4×100 stile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta. Il day-1 della rassegna iridata a Budapest verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport; prevista la diretta streaming su Rai Play; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA

Sessione mattutina – batterie (dalle 9.00)

9.02 400 stile libero donne (Simona Quadarella)

9.32 100 dorso donne (Giulia D’Innocenzo)

9.54 100 dorso uomini (Lorenzo Mora, Cristian Bacico)

10.11 50 farfalla donne (Silvia Di Pietro, Elena Capretta)

10.25 50 farfalla uomini (Michele Busa)

10.44 200 misti donne (Chiara Della Corte)

11.01 200 misti uomini (Alberto Razzetti)

11.23 4×100 stile libero donne (Sara Curtis, Sofia Morini, Chiara Tarantino, Emma Virginia Menicucci)

11.35 4×100 stile libero uomini (quartetto ancora da definire)

11.45 1500 stile libero uomini, serie lente (Luca De Tullio)

Sessione pomeridiana – semifinali e finali (dalle 17.30)

17.32 finale 400 stile libero donne

17.43 semifinali 50 farfalla donne

17.52 semifinali 50 farfalla uomini

18.01 finale 200 misti donne

18.11 finale 200 misti uomini

18.24 semifinali 100 dorso donne

18.34 semifinali 100 dorso uomini

18.50 finale 1500 stile libero, serie veloce

19.12 finale 4×100 stile libero donne

19.27 finale 4×100 stile libero uomini

MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.