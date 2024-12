La staffetta maschile italiana della 4×100 stile libero è stata costretta ad abdicare in tutti i sensi nella finale dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), gli azzurri si sono dovuti arrendere alla verve degli Stati Uniti e non sono stati in grado di replicare quanto avevano fatto a Melbourne (Australia) due anni fa.

In quella circostanza, il quartetto nostrano si impose con il nuovo record del mondo e gli americani hanno voluto ripagare con la stessa moneta, vista l’affermazione con “WR” annesso (3:01.66 rispetto al 3:02.75). Ci hanno provato i rappresentanti del Bel Paese a regalare il metallo pregiato, ma già dall’apertura si è compreso che la porta fosse chiusa. Alessandro Miressi ha dovuto fare i conti con una prima vasca troppo lenta e una prestazione di Jack Alexy da 45.05, rispetto al suo 45.95.

Un margine di vantaggio che gli States hanno conservato fino alla fine con grande autorevolezza, viste anche le belle frazioni di Luke Hobson (45.18) e di Chris Guiliano (45.42), compensando il 46.01 di Kieran Smith. Per l’Italia, ottimi Leonardo Deplano (45.76) e Manuel Frigo (45.73), molto più convincente rispetto al mattino, mentre Lorenzo Zazzeri in 46.21 ha evidenziato una condizione imperfetta.

Azzurri comunque sul podio in 3:03.65, a precedere la Polonia (3:04.46), mentre in quarta posizione la staffetta degli atleti indipendenti (russi) in 3:04.62.