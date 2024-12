Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 15 dicembre, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 15 dicembre, sesta e ultima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di un day-6 in cui godremo dello schedule di chiusura. In casa Italia il bilancio è di 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi e si proverà ad arricchire questo medagliere prima di salutare definitivamente quest’annata.

Ad aprire le danze saranno le batterie dei 200 stile libero donne in cui saranno impegnate Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini, a seguire nella medesima prova vedremo due giovani interessanti: Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini. D’Innocenzo iscritta anche nei 200 dorso donne, vedremo se li affronterà, mentre tra gli uomini in questa specialità saranno al via Lorenzo Mora e Christian Bacico.

A concludere le heat mattutine saranno le staffette miste maschile e femminile. Nella sessione serale vedremo in azione sicuramente Sara Curtis e Silvia Di Pietro nella finale dei 50 stile libero donne. Nei 50 rana femminile Benedetta Pilato andrà a caccia di rivincite e nei 50 rana uomini saranno protagonisti Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti.

La sesta e ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 a Budapest (Ungheria) sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (ore 09.00) e dalle 11.10 in tv su RaiSport HD per quanto concerne le batterie; le finali saranno trasmesse dalle 17.30 su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-5.

ITALIANI IN GARA

Domenica 15 dicembre

Sessione mattutina

9:02 200 stile libero donne batterie (Giulia D’Innocenzo, Sofia Morini)

9:21 200 stile libero uomini batterie (Carlos D’Ambrosio, Alessandro Ragaini)

9:46 200 dorso donne batterie (Giulia D’Innocenzo)

10:08 200 dorso uomini batterie (Lorenzo Mora, Christian Bacico)

10:24 4×100 mista donne batterie (Curtis, Pilato, Capretta, Morini)

10:41 4×100 mista uomini batterie (Italia da definire)

Sessione serale

17:32 50 stile libero donne – Finale (Sara Curtis, Silvia Di Pietro)

17:39 50 stile libero uomini – Finale

17:47 50 rana donne – Finale (Benedetta Pilato)

17:55 50 rana uomini – Finale (Simone Cerasuolo, Ludovico Viberti)

18:02 200 dorso donne – Finale

18:12 200 dorso uomini – Finale

18:26 200 stile libero donne – Finale

18:40 200 stile libero uomini – Finale

18:54 4×100 mista donne – Finale

19:10 4×100 mista uomini – Finale

