Mondiali nuoto vasca corta 2024, il programma di domani (10 dicembre): orari, tv, streaming

Il 2024 del nuoto si conclude con i Mondiali in vasca corta di scena a Budapest. In una stagione ricchissima, che aveva avuto il suo culmine alle Olimpiadi, la Duna Arena si prende il palcoscenico per assegnare i titoli nella vasca da 25 metri in quella che sarà la diciassettesima edizione.

Si comincia domani con l’Italia che può schierare già i primi grossi calibri. Uno di questo è Simona Quadarella, iscritta nella gara dei 400 metri; con lei in mattinata Luca De Tullio nei 1500 stile libero, che proverà a prendersi un posto in finale, e Alberto Razzetti nei 200 misti. Occhio di riguardo anche per le due staffette 4×100.

I Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest verranno trasmessi in diretta televisiva su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, sia per quanto riguarda la sessione mattutina che per quella pomeridiana. Sarà Rai Play a mandare in onda le gare in streaming. Diretta testuale come sempre garantita da OA Sport.

MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA, IL PIANO DELLA PRIMA GIORNATA

Sessione mattutina – batterie (dalle 9.00)

9.02 400 stile libero donne

9.32 100 dorso donne

9.54 100 rana uomini

10.11 50 farfalla donne

10.25 50 farfalla uomini

10.44 200 misti donne

11.01 200 misti uomini

11.23 4×100 stile libero donne

11.35 4×100 stile libero uomini

11.45 1500 stile libero uomini

Sessione pomeridiana – semifinali e finali (dalle 17.30)

17.32 finale 400 stile libero donne

17.43 semifinali 50 farfalla donne

17.52 semifinali 50 farfalla uomini

18.01 finale 200 misti donne

18.11 finale 200 misti uomini

18.24 semifinali 100 dorso donne

18.34 semifinali 100 dorso uomini

18.50 finale 1500 stile libero

19.12 finale 4×100 stile libero donne

19.27 finale 4×100 stile libero uomini

MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, sessione mattutina dalle 8.55, sessione pomeridiana dalle 17.25

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport