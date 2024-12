Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 5 dicembre, tv, streaming

Non c’è quasi più nulla da dire, c’è quasi tutto da godere e ancor meno da prevedere. Tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju ormai c’è di tutto e di più nel momento in cui i due andranno dinuovo alla scacchiera per la nona partita del match valido per il titolo mondiale di scacchi.

E sarà l’indiano a possedere il Bianco per questa volta, la quinta nel confronto che vale l’iride. Una sfida che nessuno pensava così combattuta all’inizio, e che invece sta vivendo di momenti al limite della drammaticità e dei capovolgimenti di fronte, con Ding che se la gioca sul filo tra l’esperienza e le emozioni e Gukesh a metà tra il calcolo che va e le situazioni in cui non riesce a convertire.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (nona partita). Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com (in questo secondo caso anche in italiano). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024 OGGI

Giovedì 5 dicembre

Ore 10:00 Nona partita

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.