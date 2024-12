Mikaela Shiffrin in ospedale: “Le ecografie sono buone, devo essere stata infilzata da qualcosa”

Notizie rassicuranti arrivano sulla caduta terribile e brutta di Mikaela Shiffrin nel gigante di Killington di ieri. Una caduta che ha gelato tutto il pubblico americano: dalla vittoria n.100 in Coppa del Mondo che sembrava quasi cosa fatta, a questo terribile incidente che l’ha costretta a rimanere a lungo in pista, salvo essere portata via con un toboga all’ospedale.

All’imbocco del muro la statunitense ha perso il controllo dello sci sinistro, è riuscita a restare in piedi, ma successivamente in una curva verso destra è scivolata all’interno battendo forte il fianco destro, impattando con la porta rossa e finendo contro le reti. A tradirla è stato lo sci sinistro che non si è staccato come dovrebbe accadere in questi casi.

Sui social “Her Majesty” ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni: “Ho una brutta abrasione al fianco, le ecografie sembrano buone… dispiace avervi spaventato. Vi auguro buona fortuna per la gara di domani (oggi, si riferisce alle compagne di squadra, ndr), vi tiferò da fuori“.

“Non ci sono al momento grossi motivi di preoccupazione. Però non mi posso muovere bene e ho delle abrasioni sul fianco sinistro, dove sono stata infilzata da qualcosa. Per fortuna finora gli esami sono negativi“. Secondo quanto ha riportato Fox Sports, per la statunitense c’è una perforazione del torace che evidentemente le impedisce di correre oggi in slalom.