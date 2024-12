Marco Odermatt, è mal di gigante: a Beaver Creek la terza uscita consecutiva!

Anche i fenomeni devono affrontare alcuni momenti di difficoltà. Questo è il caso di Marco Odermatt che in gigante non riesce più a ritrovare le sensazioni migliori. Dopo due gare di questa specialità in questa stagione, lo svizzero è ancora fermo a quota zero a causa di due uscite a Soelden e a Beaver Creek.

Se in questo fine settimana negli Stati Uniti in velocità era andato bene tra il Super-G concluso con la vittoria e il secondo posto in discesa, la crisi in gigante per il fuoriclasse elvetico continua. Sono addirittura tre le uscite consecutive in gigante dopo che non era mai uscito in Coppa del Mondo da Beaver Creek 2019 a Saalbach 2024, praticamente per quattro anni e mezzo.

Si tratta del periodo più negativo della carriera di Odermatt in gigante: infatti mai era successo che uscisse per tre volte consecutive in questa specialità. Nella stagione 2017/2018 aveva attraversato un periodo in cui ha alternato uscite a non qualificazioni, ma al massimo si erano registrate due gare non completate.

Serve quindi una reazione da parte dell’elvetico sia in ottica Coppa del Mondo generale che in ottica coppetta di specialità: basti pensare che dopo questa gara di Beaver Creek ha già uno svantaggio di 130 punti nei confronti di Lucas Braathen e di 129 punti su Alexander Steen Olsen. Insomma, servirà una svolta a partire dalla prossima settimana in Val d’Isère.