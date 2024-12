Malanno di stagione per Lorenzo Musetti: salta l’esibizione di fine anno

Lorenzo Musetti cambia un po’ la sua programmazione in vista del 2025. Sulla carta, il toscano (n.17 del mondo) avrebbe dovuto prendere parte all’MGM Macau Tennis Masters 2024, torneo di esibizione che si terrà al Macao Forum il 24 e 25 dicembre.

Un evento, organizzato dalla MGM China, che prevede la presenza dei sei top-player, divisi in due gruppi, ognuno dei quali capitanato da una figura di riferimento del passato. I capitani delle squadre, nel caso specifico, saranno Li Na e Michael Chang. Musetti, sulla carta, avrebbe dovuto partecipare nel team con il norvegese Casper Ruud (n.6 del ranking) e il russo Andrey Rublev (n.8 del mondo).

Lorenzo però non ci sarà per via di un malanno di stagione che l’ha colpito in questi giorni di allenamento a Montecarlo. A svelare questa rinuncia ai microfoni di OA Sport è stato il tecnico del carrarino, Simone Tartarini: “Non è stato bene in questi giorni, avendo dei giramenti di testa. Per questo, parlandone anche col medico, abbiamo deciso di non partire per Macao e se ne parlerà il 26 dicembre, quando voleremo a Honk Kong per la disputa del primo torneo ufficiale. Non si tratta di nulla di particolare, ma anche per curarsi al meglio abbiamo preferito fare così“, le parole del coach del tennista italiano.

Vedremo, quindi, in azione Musetti dal 29 dicembre nell’ATP250 del Bank of China Hong Kong Tennis Open. Un evento in cui ci saranno anche il campione in carica, Rublev, l’altro russo Karen Khachanov e il francese Arthur Fils tra i giocatori di spicco. In casa Italia, sono iscritti anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.