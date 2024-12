LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: partita 11, gara per l’iride a una svolta?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ancora buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Dopo le prime dieci siamo sul 5-5, e di quanto offerto ieri sarebbe bene dimenticarsi in fretta.

Ieri, infatti, delle tre volte in cui è stato impiegato il Sistema di Londra da Ding, questa è stata quella con minor tasso di emozioni alla scacchiera. Anzi, si può dire che nessuno dei due abbia nemmeno provato a cercare la vittoria, quasi come se il sabato di Singapore avesse avuto una funzione propedeutica a qualcos’altro. Lo scopriremo quest’oggi, con Gukesh che ha il Bianco.

Un fattore, questo, non indifferente nel modo più assoluto. Del resto, infatti, sembra oramai chiara la strategia del cinese quando è lui a cominciare: mantenere in equilibrio la posizione. L’indiano, invece, ha intenzioni un po’ più complesse: sbilanciare le cose in apertura, togliere la preparazione teorica al Campione del Mondo, cercare di trovarsi in situazioni nelle quali il suo fattore primario, il calcolo, lo premia.

Sembra ora chiaro che, se il più giovane sfidante della storia dei match mondiali vorrà crearsi un’occasione, dovrà prendersela senza più attendere. Già nella settima e nell’ottava partita non è riuscito a convertire vantaggi anche importanti: dovrà assolutamente spingere, perché nella sua visione delle cose siamo quasi a un ora o mai più.

L’undicesima partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!