Lindsey Vonn, ritorno eccezionale! Top10 vicina e un paio di intermedi allucinanti

Che ritorno per Lindsey Vonn! Dopo la bellezza di 2.132 giorni dalla sua ultima gara, la fuoriclasse statunitense si è ripresentata al cancelletto di partenza del superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025, centrando un quattordicesimo posto davvero sorprendente.

Non si possono certo mettere in dubbio le qualità della 82 volte vincitrice in Coppa del Mondo, ma a 40 anni suonati, e dopo 5 di inattività, questo risultato è davvero sensazionale. Inutile girarci attorno. Per quanto visto sulla pista “Corviglia”, inoltre, Lindsey Vonn può anche mangiarsi un po’ le mani. Per quale motivo? Ha dimostrato di essere veloce ed efficace in diversi tratti, mentre in altri sembra essere scesa un po’ troppo con il freno a mano tirato.

In avvio, per esempio, la sensazione è stata che Vonn avesse preferito prendere le misure con la pista, senza spingere al massimo. Dopodiché ha sciato a tutta, facendo segnare il quarto tempo al secondo intermedio e il quinto nella parte bassa. Analizzando metro per metro, e cronometro alla mano, la prova della nativa di St. Paul (Minnesota) quasi tutti i suoi 1.18 che ha pagato al traguardo, sono arrivati in due punti: quello alto e quello prima del tratto conclusivo.

Nella sezione iniziale, infatti, la statunitense ha accusato la bellezza di 52 centesimi da Cornelia Huetter, risultando in assoluto una delle più lente del gruppo. Da li in avanti, invece, ha messo in mostra una sezione eccezionale nella quale ha lasciato appena 3 centesimi, presentandosi al secondo intermedio a 55 centesimi dalla vetta. Proprio mentre sembrava pronta a cambiare marcia come ai vecchi tempi, invece, nel tratto più di conduzione della pista elvetica, ha lasciato altri 54 centesimi in poche porte, prima di un finale di nuovo eccellente con meno di un decimo lasciato rispetto alle migliori.

Alzi la mano chi si poteva aspettare un ritorno simile per Lindsey Vonn! Già domani potrà replicare per cercare conferme, con la consapevolezza che il podio non è affatto lontano. Un ritorno in top3 è possibile? Chissà, magari a gennaio sull’amata pista di Cortina d’Ampezzo…