Lindsey Vonn: “Ho pensato al mio ritorno, qualche settimana dopo la mia operazione al ginocchio”

Il grande ritorno. Nel week end a St.Moritz, in Svizzera, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile prevede la disputa di due superG, in continuità con quanto accaduto nello Speed Opening di Beaver Creek (USA), dove Sofia Goggia è stata la protagonista con un secondo posto in discesa e un successo nel supergigante.

Ebbene, sulle nevi elvetiche una grande campionessa sarà al cancelletto di partenza, a distanza di quasi sei anni dall’ultima volta. Stiamo parlando di Lindsey Vonn. La fuoriclasse statunitense è riuscita a conquistarsi il diritto a competere nel Circo Bianco, prendendo parte alle gare FIS a Copper Mountain (USA) e riuscendo a guadagnarsi la wild card.

Svolto il ruolo atipico di apripista sulla Birds of Prey, dando anche dei consigli alla sua amica Goggia tra l’altro, Vonn sarà nuovamente tra le atlete della velocità e la curiosità è tanta specie per le sue condizioni fisiche. È noto che nell’aprile scorso abbia subìto un’operazione al ginocchio destro, che ha previsto l’inserimento di una protesi al titanio.

Le sensazioni avute dopo l’intervento hanno fatto in modo che l’americana pensasse al ritorno: “Poche settimane dopo l’operazione non avevo più dolore e quindi ho iniziato a pensare al ritorno agonistico. La riabilitazione è stata molto veloce e ho continuato a procedere passo dopo passo“, ha raccontato Lindsey (fonte: Eurosport).

“La passione per lo sci c’è sempre stata. Non ho mai pensato di essere contenta di non sciare più. Ho sempre amato fare questo e non cambierà mai. Ammetto che prima dell’operazione non avrei mai immaginato di essere dove sono ora, perché uno conto è sciare normalmente nella vita privata, ma un’altra cosa è farlo in Coppa del Mondo. Non è una situazione facile“.