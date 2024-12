Lindsey Vonn apripista a Beaver Creek: come sarebbe finita in gara? I tempi di discesa e superG

Lindsey Vonn ha fatto da apripista nella discesa libera e nel superG di Beaver Creek, tornando così a respirare l’aria della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver preso parte alle gare FIS di Copper Mountain, la fuoriclasse statunitense è scesa sulla mitica Birds of Prey prima della disputa delle due gare: la 40enne è tornata sul massimo circuito internazionale itinerante in questa veste, il prossimo fine settimana dovrebbe prendere parte effettivamente ai superG di St. Moritz.

Ma che tempi ha fatto segnare Lindsey Vonn durante le sue prestazioni da apripista? Va premesso che non c’è un crono ufficiale ed elettronico per gli apripista, ma squisitamente manuale e ufficioso. Inoltre va puntualizzato che un conto è cimentarsi sulla neve per fare una ricognizione, un conto è scendere a tutta con l’intento di siglare un crono di rilievo per ottenere un piazzamento degno di nota. I riscontri che andremo a riportare vanno dunque presi con le pinze, ma sono comunque interessanti.

Lindsey Vonn ha completato la discesa libera in 1:34.1, dunque avrebbe chiuso al 19mo posto nella gara vinta dall’austriaca Cornelia Huetter (1:32.38) con un vantaggio di 16 centesimi nei confronti di Sofia Goggia e di 34 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami. In superG, invece, ha chiuso in 1:05.6, che sarebbe stato utile per terminare in 20ma posizione nella gara vinta da Sofia Goggia in 1:03.90 con un margine di 48 centesimi su Lara Gut-Behrami.