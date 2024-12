Laura Pirovano sesta a St. Moritz: “Contenta della gara ma mi manca sempre quel guizzo per il podio”

Laura Pirovano sorride dopo il suo sesto posto nel superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Corviglia” gara davvero solida per l’azzurra. Molto bene in alto, con uno dei migliori tempi in assoluto, quindi qualche sbavatura nei curvoni.

Ad ogni modo il distacco dalla vetta è ridotto, anche per questo motivo, e per la prestazione, può sorridere. Il successo è andato all’austriaca Cornelia Huetter con 18 centesimi sulla padrona di casa Lara Gut-Behrami e 33 su Sofia Goggia. Quarta Elena Curtoni a 42, quinta Federica Brignone a 43, quindi sesta proprio Laura Pirovano a 70.

Al termine della gara, la ventisettenne ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: “Sono contenta della gara di oggi. Sono sesta dietro ad un filotto di italiane, per cui sono molto felice. Anche se ho centrato il mio miglior risultato in carriera in superG, mi è mancato davvero poco per centrare il podio”.

La nativa di Trento prosegue nel suo racconto: “Chissà se un giorno riuscirò a fare quel passo in avanti per puntare a qualcosa di più. Ad ogni modo non penso sempre a questo aspetto. Penso solo a quello che faccio di buono. Anzi, guardando il bicchiere mezzo pieno, ho già compiuto un passo in avanti rispetto al primo superG della stagione a Beaver Creek”.