Judo, a Tokyo l’ultimo Grand Slam della stagione. Parlati e Pirelli tra i 12 azzurri in gara

La lunga stagione internazionale di judo sta per volgere al termine, con Tokyo che si appresta ad ospitare questo weekend (tra sabato 7 e domenica 8 dicembre) l’ultimo evento del World Tour per il 2024. Il prestigioso Grand Slam nipponico accoglierà 274 atleti provenienti da 44 Paesi diversi, tra cui un blocco di 56 giapponesi ed una rappresentativa di 12 italiani.

Ambizione importante in chiave azzurra per gli olimpionici di Parigi 2024 Christian Parlati e Gennaro Pirelli (già vincitore di questo evento nel 2022), possibili protagonisti in ottica podio e vittoria rispettivamente nelle categorie di peso -90 e -100 kg. In campo maschile vedremo in azione anche Valerio Accogli (66 kg), Mattia Miceli (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Giacomo Gamba (81 kg), Leonardo Casaglia (81 kg) ed Enrico Bergamelli (100 kg).

Al femminile sono iscritte a Tokyo due junior come Michela Terranova (57 kg) e Sara Corbo (63 kg) oltre a Flavia Favorini (63 kg) e Giorgia Stangherlin (70 kg). Gli atleti italiani, che rimarranno poi in Giappone per affrontare un training camp, verranno seguiti dai tecnici Enrico Parlati, Giovanni Carollo, Andrea Pastorelli e Matteo Marconcini.

“Affrontiamo la gara ed il successivo camp nel quale ci raggiungerà il resto della squadra, come l’inizio di un nuovo percorso. Alcuni ragazzi juniores che si sono ben distinti durante l’anno si confronteranno per la prima volta a livello IJF, altri ricominciano il quadriennio con nuovo entusiasmo, altri ancora hanno cambiato categoria e cercano riscontri positivi in gara. Per tutti e soprattutto per i più giovani, comunque, il confronto nel successivo camp ci auguriamo sia un importante step del loro percorso di crescita“, le parole del tecnico Giovanni Carollo al sito federale.