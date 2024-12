Infortunio Mikaela Shiffrin, svelati i tempi di recupero: “Mai provato tanto dolore”

Arrivano ulteriori aggiornamenti e indicazioni sul ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana, caduta rovinosamente nel corso della seconda manche del gigante di Killington (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, valuterà quando riprendere la sua attività agonistica a pieno regime, non prendendosi troppi rischi.

La situazione è la seguente: ferita da perforazione sul lato destro dell’addome e importante lesione muscolare. Non le sono stati applicati dei punti, anche se la ferita è profonda e ci potrebbe essere il rischio di infezione. In un’intervista al Washington Post, ha rivelato alcuni particolari: “Sono stata sicuramente molto fortunata. Ma non ho nemmeno mai provato così tanto dolore. Nel letto non riuscivo a spostarmi sul fianco. Ed ero completamente sotto shock“.

Si pensa che ci vorranno poche settimane per il pieno recupero. Pertanto, Shiffrin salterà sicuramente le tappe di Beaver Creek (14-15 dicembre), dove sono previste una discesa e un superG e ci sarà il ritorno alle gare di Sofia Goggia, e di St. Moritz (Svizzera). Da capire se la campionessa degli States vorrà essere al cancelletto di partenza del week end di Semmering (Austria), in programma dal 28 al 29 dicembre (gigante e slalom) e dove spesso ha fatto bene. Si ricordano otto podi e 7 vittorie (4 in gigante e 3 in slalom).

Tutto dipenderà anche dal tenore dei propri allenamenti. In alternativa, la ritroveremo direttamente nel 2025, forse sulle nevi di Kranjska Gora, dal 4 al 5 gennaio (gigante e slalom). Logicamente, un’assenza del genere andrà a condizionare l’andamento della Coppa del Mondo, ma del resto l’americana ha lasciato intendere quanto siano prioritari per lei i Mondiali a Saalbach (4-16 febbraio).