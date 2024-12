In un momento di enorme crescita dell’atletica italiana il ritorno agonistico di Howe è un ulteriore stimolo ed esempio per tantissimi giovani che vogliano avvicinarsi. Anche se l’anno prossimo compirà 40 anni Andrew ha la voglia e la passione di sempre, ma soprattutto ancora delle enormi doti atletiche che ogni giorno entusiasmano e caricano ulteriormente il bronzo olimpico Diaz. Anche se la prudenza è d’obbligo il suo tecnico Fabrizio Donato è fiducioso, ma anche molto orgoglioso del suo gruppo di lavoro dedicato ai salti in estensione, dove Howe è tornato ad essere un atleta a tempo pieno, ma al tempo stesso è un assistente coach che vuole proseguire in futuro su questa strada.

Conduce: Ferdinando Savarese