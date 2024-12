Hockey ghiaccio, Val Pusteria demolisce Fehervar a domicilio e Bolzano torna in vetta alla classifica di ICE League

Abbiamo vissuto un venerdì davvero importante per quanto riguarda la ICE Hockey League 2024-2025. Sei match in programma con tutte e tre le formazioni di casa nostra impegnate sul ghiaccio. Val Pusteria in casa di Fehervar demolisce l’ex capolista, Asiago cade all’overtime in casa di Innsbruck, mentre Bolzano ospitava i Black Wings Lienz e li supera all’overtime.

AVS FEHERVAR-VAL PUSTERIA 2-7

Vittoria sensazionale dei Lupi in casa dell’ex capolista. Subito 2-0 per i gialloneri con Purdelle (00:16) e Frycklund (4:23) prima che Cheek segni il 2-1 al 5:35. Di nuovo Perdueller (20:56) e Akeson (22:23) allungano sul 4-1 per Val Pusteria. Cheek di nuovo per il 4-2, prima che Findlay (29:17) e Frycklund (39:38) chiudono il secondo periodo sul 6-2. Nel terzo periodo c’è tempo per il 7-2 di Andersen che chiude i conti al 49:38.

HCI INNSBRUCK-ASIAGO 6-5 dopo overtime

Il primo tempo si chiude sul 2-2 con le reti di Gennaro (6:58) e Saracino (7:46) per i veneti. Si arriva al terzo periodo sul 3-3 dopo la seconda rete di Saracino al 29:36, quindi gli austriaci allungano con Grasso e Mackin sul 5-3. I giallorossi non demordono e centrano il pareggio a 2 secondi dalla fine. Prima il 4-5 di Gennaro al 55:31, quindi 5-5 finale di Ierullo. La sfida va all’overtime e Hirano segna il 6-5 finale per Innsbruck.

BOLZANO-BLACK WINGS LIENZ 3-2 dopo overtime

Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 i Foxes sbloccano il punteggio con Bradley che segna la rete del vantaggio al 23:08. Gli austriaci pareggiano i conti con Scheld al 33.16, ma Gazley riporta avanti i biancorossi al 36:27. Di nuovo gli ospiti in parità al 56:05 con Feldner e la sfida passa all’overtime. Dopo soli 38 secondi McClure realizza la rete del successo per il 3-2 conclusivo.

