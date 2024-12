Hockey ghiaccio: Unterland vince il derby contro Merano nel giovedì di Alps League. Cade Renon

Va in archivio il giovedì dedicato al Campionato di Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio che ha visto impegnate tre squadre italiane, due di queste in lotta in un derby molto interessante.

Stiamo parlando della sfida tra Unterland e Merano, terminata con il successo dei Cavaliers ai tempi supplementari. La squadra di casa ha cominciato il match nel migliore dei modi, passando in vantaggio con Goldner al 19:55 della prima frazione e scappando poi nel secondo tempo prima con Egger (1:02) e, successivamente, con Pisetta (8:21).

Spalle al muro, la compagine altoatesina cerca e trova la reazione solo nel terzo periodo. La rete di Trivellato dopo appena 33 secondi suona la carica agli ospiti, poi bravi a pareggiare i conti grazie alle reti di Madsen in power-play (9:17) e di Skalde (11:48). Il sogno di Merano si spegne però dopo appena 74 secondi dell’extra time, a causa del goal di Samtis che vale la vittoria di Unterland.

Seconda sconfitta consecutiva invece per Ritten che, dopo il K.O shock contro Vipiteno, ha dovuto cedere il passo ancora tra le mura amiche allo Zeller Eisbaren. Una debacle arrivata soltanto ai rigori, dopo che il tempo regolamentare era terminato con il parziale di 1-1 per via di un goal per parte segnato rispettivamente nel secondo periodo dal giocatore dei Buam Giacomuzzi (5:08) e da Putnik (13:25)

L’Alps League tornerà sabato 7 dicembre.