Hockey ghiaccio: Renon vince il derby su Cortina in Alps League. Bene Unterland

Va in archivio un giovedì particolarmente ricco per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2024/2025 di hockey su ghiaccio, per l’ocassione scese tutte in campo, confrontandosi anche in un derby.

E’ certamente il caso della disputa d’alta classifica tra Cortina e Ritten, risolta per 4-5 in favore dei Buam, complice la rete messa a referto da Spinell al 4:39 dell’extra time che ha consentito alla formazione di Renon di salire al terzo posto a quota 40 dopo tre K.O di fila. Sorride anche Merano che, in un match senza storia, si è imposta agilmente su Bregenzerwald per 4-1. Bene poi l’Unterland, abile a vincere per 5-2 a dispetto di Kitzbuhel.

Sconfitta di misura invece per Gherdeina, costretta a cedere il passo per 3-2 allo Jesenice. Perde anche Vipiteno, la quale non ha arginato la capolista Zeller Eisbaren arrendendosi per 3-5.

L’Alps League tornerà il prossimo 21 dicembre.