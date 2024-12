Hockey ghiaccio, Bolzano chiude il 2024 in vetta alla ICE League! Vince Val Pusteria, cade Asiago

Va in archivio il 2024 anche per la ICE Hockey League. Sul ghiaccio sei incontri con tutte e tre le squadre italiane impegnate. Arrivano i successi per Bolzano contro Villach e Val Pusteria in casa di Vorarlberg, cade invece Asiago a Klagenfurt.

BOLZANO-VILLACH 3-2

I Foxes passano in vantaggio al 16:34 con McClure, quindi raddoppiano con Di Perna al 20:47. Villach accorcia con Richter al 28:27, ma gli altoatesini tornano ad allungare con Helewka al 30:51. Di nuovo Richter per il 3-2 al 55:09 ma ormai è troppo tardi.

KLAGENFURT-ASIAGO 3-0

Gli austriaci segnano subito l’1-0 con Fraser al 4:06, quindi Obersteiner al 27:31 prima che Unterweger chiuda i conti con il 3-1 al 58:54.

VORARLBERG-VAL PUSTERIA 2-5

Gli austriaci sbloccano il punteggio con Tschofen al 5:26, prima che i Lupi dilaghino. Findlay per l’1-1 al 20:43, quindi Purdeller al 30:43 per il sorpasso, prima che Andersen segni il 3-1 al 31:08 e Lacroix vada al 4-1 al 31:50. Passolt prova a riaprire i conti al 37:02 ma di nuovo Findlay chiude tutto con il 5-2 al 57:13.

Gli altri match:

AV19 Fehervar-Graz99ers 3-0

HK Olimpia Lubiana-Vienna Capitals 5-3

Red Bull Salisburgo-HCI Innsbruck 3-1

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 HCB Südtirol Alperia 31 17 7 7 0 106 76 +30 65

2 Hydro Fehervar AV 19 33 21 11 1 0 105 76 +29 65

3 EC-KAC 31 17 8 2 4 110 84 +26 59

4 Steinbach Black Wings Linz 31 17 9 3 2 97 82 +15 59

5 Moser Medical Graz99ers 33 17 11 1 4 97 81 +16 57

6 EC Red Bull Salzburg 29 16 7 2 4 108 86 +22 56

7 EC iDM Wärmepumpen VSV 32 15 11 4 2 117 95 +22 55

8 Olimpija Ljubljana 33 10 15 6 2 89 99 -10 44

9 spusu Vienna Capitals 31 10 16 3 2 72 87 -15 38

10 HC Pustertal Wölfe 30 10 15 1 4 98 103 -5 36

11 Pioneers Vorarlberg 33 8 21 1 3 76 116 -40 29

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 32 6 18 2 6 89 122 -33 28

13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 33 6 21 3 3 71 128 -57 27