Frederic Vasseur minimizza dopo le dichiarazioni di Lewis Hamilton: “Per nulla preoccupato dai suoi risultati”

La stagione di F1 è prossima ai titoli di coda e Lewis Hamilton chiuderà un capitolo importante della propria carriera. Il sette volte iridato, infatti, lascerà il marchio che ha caratterizzato il proprio percorso nel Circus, la Mercedes, per accasarsi nel 2025 in Ferrari. Ci si chiede quale potrà essere il rendimento del sette volte iridato, che in questa stagione ha faticato non poco a trovare la quadra con la W15.

Il bilancio stagionale nel confronto diretto con il compagno di squadra, George Russell, non è positivo: 18-5 nelle qualifiche; 235 punti rispetto ai 211 nella classifica piloti. È una situazione senza precedenti per il britannico, che ha ammesso con allarmante freddezza dopo quanto accaduto in Qatar tutte le sue difficoltà: “Sono solo lento e faccio la stessa cosa ogni fine-settimana. Quindi sì, la macchina era relativamente buona. Non mi era mai successo in carriera e non so spiegare perché rimango mezzo secondo dietro al mio compagno di squadra. Chi lo sa? Sicuramente non sono più veloce“, le sensazioni dell’asso nativo di Stevenage.

Considerazioni che potrebbero far allarmare il clan ferrarista, ma il Team Principal della Rossa, Fred Vasseur, ha voluto minimizzare le dichiarazioni del britannico: “Non sono preoccupato dalle considerazioni di Lewis e della sua ammissione. Se si dà un’occhiata ai 50 giri a Las Vegas, ci si rende conto che non vi sono basi per cui dubitare delle sue capacità“.

Il riferimento dell’ingegnere francese è alla strepitosa rimonta messa in atto dal “Re Nero” sul circuito cittadino dello Stato del Nevada, dove è stato in grado di risalire dalla decima alla seconda posizione. A questo punto, non resta che attendere la prossima annata, dal momento che Hamilton non potrà essere al volante della Ferrari nei test post-season ad Abu Dhabi per la sua scadenza di contratto con la Mercedes (31 dicembre 2024).