Federica Brignone si allena in slalom: punti importanti per il sogno Coppa del Mondo

Federica Brignone ha disputato soltanto quattro slalom in Coppa del Mondo negli ultimi tre anni: nel 2022 non si qualificò alla seconda manche ad Are e fu 24ma a Killington; nel 2023 non portò a termine la prima manche a Lienz; nel 2024 concluse al 24mo posto in quel di Are. La fuoriclasse valdostana si è impegnata con il contagocce tra i pali stretti nelle ultime stagioni, a maggior ragione dopo che sono state tolte le combinate dove era una delle miglior interpreti del circuito. In questa specialità non è mai riuscita a rientrare in top-10 e il suo miglior risultato è la 12ma piazza conseguita a Semmering il 29 dicembre 2018.

La nostra portacolori, reduce dal trionfo nel gigante di Semmering (seconda affermazione stagionale dopo quella ottenuta tra le porte larghe a Soelden), è però ben consapevole che proprio lo slalom potrebbe diventare una variabile importante nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale: raccogliere qualche punticino anche nella specialità più tecnica potrebbe avere un impatto rilevante nella sfida con la svizzera Lara Gut-Behrami, la statunitense Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia e altre possibili rivali.

Proprio per questo motivo la 34enne ha deciso di applicarsi in una sessione di allenamento in slalom: negli ultimi due giorni si è impegnata sulle piste della Valgrisenche (a pochi chilometri di distanza dalla sua La Salle), affiancata da Sophie Mathiou e Annette Belfrond. Federica Brignone potrebbe dunque gareggiare in slalom già domenica 5 gennaio a Kranjska Gora, dove il giorno prima si disputerà un gigante con cui aprire il nuovo anno solare.

Sulla Podkoren 3 capiremo fin dove la nostra portacolori potrà spingersi in slalom e quanti punti potrebbe effettivamente portare a casa impegnandosi con costanza in questa specialità, da affiancare ovviamente all’amato gigante (due sigilli su tre prove disputate in avvio di annata agonistica), al superG e alla discesa libera (in questa stagione ha raccolto due quinti posti e una nona piazza nella velocità tra Beaver Creek e St. Moritz).

Ricordiamo i prossimi impegni in calendario: 4-5 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) con gigante e slalom, 11-12 gennaio a St. Anton (Austria) con discesa libera e superG, 14 gennaio a Flachau (Austria) con lo slalom in notturna, 18-19 gennaio a Cortina d’Ampezzo con discesa e superG, 21 gennaio a Kronplatz con un gigante, 25-26 gennaio a Garmisch (Germania) con discesa e superG, 30 gennaio a Courchevel (Francia) con uno slalom. Questo il programma prima dei Mondiali di Saalbach, potrebbero aggiungersi dei recuperi (per il momento non si sono disputati i due giganti di Tremblant e un superG di St. Moritz).

Al momento la svizzera Camille Rast (grande specialista dello slalom) guida la classifica generale con 351 punti, appena davanti alla croata Zrinka Ljutic (334) e a Federica Brignone (319). Alle spalle della valdostana figurano la svedese Sara Hector (307) e la tedesca Lena Duerr (270), mentre Lara Gut-Behrami (269), Mikaela Shiffrin (245) e Sofia Goggia (240) sono un po’ più indietro. Il mese di gennaio renderà più chiara la situazione con tre discese, tre superG, due giganti e tre slalom.