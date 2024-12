Federica Brignone al comando del Prize Money Ranking! La più ricca della stagione in Coppa del Mondo

Federica Brignone ha vinto il gigante femminile di Semmering ed è così balzata al comando del Prize Money Ranking, ovvero la classifica che viene stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale prendendo in considerazione i premi in denaro acquisiti durante l’anno per meriti sportivi (gli emolumenti garantiti per i risultati acquisiti in ogni gara). L’azzurra primeggia con 111.500 franchi svizzeri (circa 118.500 euro), precedendo l’austriaca Cornelia Huetter (103.000 franchi) e la statunitense Mikaela Shiffrin (101.000).

La fuoriclasse valdostana ha meritato questa somma in virtù delle due affermazioni in gigante tra Soelden e Semmering (47.000 franchi a testa), ma anche con la costanza dimostrata in gigante (quinti posti a Beaver Creek e St. Moritz) e la nona piazza nella discesa in terra statunitense. In top-5 figura anche Sofia Goggia che, con i tre podi firmati in velocità (tra cui il successo in superG sulle nevi americane), ha messo da parte 81.000 francui.

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO

FEMMINILE

1. Federica Brignone (Italia) 111.500 franchi svizzeri (circa 118.500 euro)

2. Cornelia Huetter (Austria) 103.000 franchi svizzeri (circa 109.500 euro)

3. Mikaela Shiffrin (USA) 101.000 franchi svizzeri (circa 107.300 euro)

4. Camille Rast (Svizzera) 81.400 franchi svizzeri (circa 86.500 euro)

5. Sofia Goggia (Italia) 81.000 franchi svizzeri (circa 86.100 euro)