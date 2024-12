F1, Kimi Antonelli: “La mia vita è cambiata. Passo più tempo in Inghilterra, voglio sfruttare quest’occasione”

Andrea Kimi Antonelli sarà sicuramente uno degli osservati speciali tra i rookie che debutteranno in Formula Uno nella stagione 2025. Il giovane pilota italiano è stato scelto da Mercedes per prendere il posto del sette volte iridato Lewis Hamilton (trasferitosi in Ferrari) al fianco di George Russell, che diventerà dunque almeno inizialmente il leader tecnico del team anglo-tedesco.

“Mi sto preparando per il 2025. Sarà un anno impegnativo, ma divertente. A casa sto molto poco, passo molto più tempo in Inghilterra, soprattutto in questo periodo perché mi sto preparando per la prossima stagione. Per ora sta andando tutto bene e non vedo l’ora di cominciare il prossimo anno“, le dichiarazioni di Antonelli in occasione della cerimonia dei Caschi d’Oro di Autosprint a Imola.

Sulla preparazione in vista della prima stagione in F1: “La mia vita un po’ è cambiata. Sono molto più impegnato, però non mi lamento. Sono veramente grato dell’opportunità che mi è stata data, anche perché sono occasioni che non capitano tutti i giorni, quindi sono veramente contento di correre il prossimo anno e sicuramente cercherò di sfruttare quest’occasione nel miglior modo possibile“.

Sugli obiettivi per il 2025: “Mi piacerebbe ottenere bei risultati ma sarà difficile perché correrò contro i migliori piloti al mondo e poi credo che tutti i team saranno molto vicini perché sarà l’ultimo anno del regolamento“. Antonelli lavorerà con Peter Bonnington, lo storico ingegnere di pista di Hamilton: “Con Bono abbiamo parlato di come l’anno prossimo sarà importante divertirsi senza complicare troppo le cose. Visto che sarà il mio primo anno, sarà importante imparare volta per volta senza avere troppe informazioni nella testa, rischiando di fare casini“.