F1, John Elkann: “Stagione 2024 punto di partenza per un 2025 ancora migliore”

Il Mondiale 2024 di Formula 1 si è concluso con la beffa per la Ferrari di non essere tornata a vincere la classifica costruttori dopo 16 anni. La McLaren si è imposta per 14 punti nei confronti della Rossa, ma comunque il bilancio in generale è positivo per il Cavallino Rampante che ha registrato una netta crescita in questi mesi.

Il presidente della Rossa, John Elkann, attraverso una nota ha rilasciato il suo commento a questo 2024: “Congratulazioni a McLaren per la vittoria del campionato Costruttori. Per quanto ci riguarda, è stato positivo riuscire a combattere fino all’ultimo giro della gara finale. Un grande grazie alla squadra per una stagione davvero bella, con cinque vittorie, tra cui quelle a Monaco e Monza”.

Elkann ha dedicato un ringraziamento particolare a Carlos Sainz che verrà sostituito da Lewis Hamilton: “Un ringraziamento speciale a Carlos per tutto ciò che ci ha dato in questi ultimi quattro anni. Che questa stagione sia il punto di partenza per un 2025 in cui puntiamo ad essere ancora più competitivi”.

La Ferrari non vinceva cinque gare dal 2018 e ne ha vinte ben quattro in più rispetto al 2023 quando ne aveva vinta solo una. Risultati che sembrano essere un buon viatico per crescere ulteriormente per il prossimo Mondiale.