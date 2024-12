F1, Horner sul futuro di Perez: “È stato un anno duro per lui, vedremo cosa fare”

Giornata negativa a Yas Marina per la Red Bull, che non è andata oltre un sesto posto con Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il Drink Team non aveva comunque nulla da chiedere a questo campionato, dopo aver vinto il quarto titolo piloti con Verstappen ed essere ormai fuori dai giochi per il primato tra i costruttori.

“Credo che il 2025 sarà un anno molto importante. Innanzitutto devo congratularmi con McLaren per il titolo costruttori, hanno fatto un ottimo lavoro quest’anno e meritano il titolo. Però credo che questo prepari la scena per un campionato fantastico l’anno prossimo, con almeno quattro team che lotteranno per la vittoria ogni weekend“, le parole di Christian Horner ai microfoni di Sky Sport.

Sul futuro di Sergio Perez, ancora in bilico: “Checo è stato un pilota meraviglioso per noi. Quest’anno è stato duro, però è un uomo di squadra e una grande persona: 5 vittorie con noi ed è arrivato secondo nel campionato 2023. Quest’anno non è andato secondo i programmi per lui. Ci siederemo insieme a riflettere su questa stagione e poi vedremo cosa fare, ma è stato un anno duro per lui“.

“Chiaramente il prestigio è del campionato piloti, ma i soldi arrivano con il campionato costruttori. Quindi il titolo costruttori ha un’importanza enorme. La McLaren ha fatto un ottimo lavoro con due vetture quest’anno, sia Piastri che Norris hanno fatto un lavoro incredibile. Noi abbiamo vinto 9 gare, mentre McLaren 6 e questo dimostra che sono necessarie entrambe le macchine“, aggiunge il team principal della Red Bull.