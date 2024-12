F1, GP di Cina sarà nel calendario fino al 2030: oggi l’annuncio ufficiale

È tempo di comunicazioni per quanto concerne i prossimi appuntamenti nel calendario del Mondiale di F1. Dopo quanto annunciato dagli organizzatori del GP d’Italia e d’Olanda, è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dei gestori dell’appuntamento di Shanghai (Cina), che sarà nel programma del Circus fino al 2030.

A 20 anni di distanza dalla prima prova disputata sul tracciato cinese, è arrivata la conferma dell’accordo con la F1, tenendo bene conto di quanto accaduto nel quadriennio 2020-2023, quando la pandemia Covid-19 aveva obbligato la massima categoria dell’automobilismo a non poter essere nel Paese asiatico. Il ritorno in questa stagione, dunque, è stato seguito da un prolungamento del contratto del round di Shanghai.

“Il nostro ritorno in Cina in questa stagione per la prima volta dal 2019 è stato un momento fantastico per questo sport, ed è incredibile vedere che i livelli di supporto di cui godiamo nel Paese continuano a crescere di anno in anno. Shanghai è una città incredibile e la pista è un test meraviglioso per i nostri piloti, quindi sono lieto che la F1 continui la sua partnership di successo con il Gran Premio di Cina per altri cinque anni. Voglio ringraziare il nostro promotore per il suo continuo impegno e la sua passione, e non vedo l’ora di tornare a Shanghai nel nuovo anno“, ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1.

A queste parole si è associato anche Guo Jianfei, presidente di Jiushi Group e promotore del GP di Cina: “Per molti anni, Jiushi Group e la nostra filiale, Juss Sports, hanno sempre aderito alla nostra intenzione originaria di lottare per l’eccellenza nell’organizzazione di eventi, e questo rinnovo ne è una testimonianza. È un’ottima notizia per i tifosi cinesi ed è una piattaforma perfetta per mostrare Shanghai al mondo intero, visto che milioni di persone si sintonizzeranno sulle TV di tutto il mondo. In prospettiva, continueremo a lavorare a stretto contatto con tutti i partner, a rafforzare ulteriormente il nostro impegno con il pubblico internazionale attraverso la piattaforma dell’evento, a migliorare costantemente la qualità dell’evento e a presentare meglio il fascino della città di Shanghai. Siamo pienamente consapevoli che un Gran Premio di successo non è solo un evento emozionante, ma anche una forza trainante per lo sviluppo dell’intera società in una direzione più positiva. In futuro, continueremo a ottimizzare l’esperienza dell’evento attraverso l’innovazione e a dare un contributo sostenibile alla società“.