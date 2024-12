Elena Curtoni sfiora il podio a St. Moritz: “Mi manca ancora un pizzico di fiducia, l’infortunio è passato”

Parecchio amaro in bocca per Elena Curtoni al termine del superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Corviglia” la sciatrice valtellinese ha messo in mostra una prova importante, senza paura, chiudendo davvero ad un soffio dal podio. Il peggio è ormai alle spalle per la nostra portacolori.

La gara ha visto il successo dell’austriaca Cornelia Huetter con appena 18 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Lara Gut-Behrami e 33 su Sofia Goggia che apre un filotto di italiane. Quarta, infatti, proprio Elena Curtoni a 42 centesimi, davanti a Federica Brignone a 43, quindi sesta Laura Pirovano a 70.

La nativa di Morbegno ha analizzato quanto accaduto in pista ai microfoni di Raisport: “Mi sono divertita – esordisce – La neve oggi era strana, andava a sgranarsi e proprio per quel motivo ho perso qualche appoggio. Potevo fidarmi un po’ di più in quei momenti, invece penso proprio di essermi giocata il podio per quel motivo”.

Al netto di un mancato podio, la sciatrice classe 1991 fa il bilancio del suo momento: “So di esserci, mi manca solo un pizzico di fiducia. Non devo fare cose clamorose, solamente liberarmi un po’ e tornerò al mio massimo. Ad ogni modo sono contenta, il trend è positivo e io voglio continuare a divertirmi a sciare come so, senza pensare troppo a quello che è successo. Quello è il passato”.