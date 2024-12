Dominik Paris, il re della Stelvio di Bormio con 7 vittorie. Lo sarà ancora?

Arrivano le grandi classiche europee della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 e arriva la discesa libera sulla mitica pista ‘Stelvio’ di Bormio, ritenuta da molti atleti e addetti ai lavori come la più difficile e impegnativa dell’intero Circo Bianco, persino più della ‘Streif’ di Kitzbuhel.

In totale in carriera sono addirittura sette le vittorie in Coppa del Mondo per Dominik Paris a Bormio: una pista che il campione altoatesino ha sempre interpretato meglio rispetto a tutti gli avversari grazie al suo straordinario coraggio e a una forza fisica dirompente che gli ha permesso di fare la differenza sulle ondulazioni e le pendenze quasi proibitive della ‘Stelvio’.

Dal punto di vista sia fisico che tecnico sicuramente l’attuale Paris non offre le stesse garanzie che offriva in passato e gli ultimi due anni Bormio non ha particolarmente arriso al classe 1989 nativo di Merano: nel 2022 non è andato oltre il decimo posto e lo scorso anno arrivò addirittura 53°.

Una pista che in questo momento sembra essere più adatta a Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin: lo scorso anno i due fecero praticamente una gara a parte rispetto a tutta la concorrenza, prendendosi dei rischi che gli altri non hanno azzardato. I due saranno i favoriti quest’anno, ma la pista si addice bene a coloro che sanno abbinare grande potenza a grande sensibilità e per questo Vincent Kriechmayr si è spesso trovato bene. Chi incoronerà quest’anno la ‘Stelvio’? Tre requisiti: il più tecnico, il più potente, il più coraggioso.