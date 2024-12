Daisy Osakue denuncia un episodio di razzismo: “Trattata da ladra solo perché nera”

La discobola azzurra Daisy Osakue denuncia attraverso i social network un presunto episodio di razzismo del quale sarebbe stata vittima a Torino, dove si era recata da Moncalieri, località nella quale vive, per acquistare un nuovo adattatore per lo smartphone in un Apple Store.

La denuncia dell’atleta arriva attraverso un video che l’azzurra ha postato accompagnandolo con una didascalia breve ma molto esplicativa: “Momento sfogo. Per una volta che esco perché mi sono svegliata bene mi devono far girare le ‘balle’ e rovinare l’umore“.

Osakue spiega quanto sarebbe avvenuto: “Stavo guardando cover, ascoltando la musica e mi sentivo bene. A un certo punto vado giù per vedere le cuffie e sento qualcuno che si ferma davanti a me. Mi blocca e mi dice: ‘Devi pagare prima di andare’“.

L’azzurra avrebbe spiegato all’addetto alla sicurezza le sue intenzioni: “In che senso? Sto andando giù, pagherò giù!”, mentre la replica sarebbe stata: “Sto solo facendo il mio lavoro“. A quel punto Osakue avrebbe chiesto spiegazioni: “Guarda, senza offese, hai bloccato me e non hai bloccato altre gente, perché?“.

La discobola si è dunque dovuta identificare come appartenente alla Guardia di Finanza: “A quel punto ho preso il portafoglio, ho tirato fuori il tesserino e gli ho detto: ‘Hai beccato l’unico militare di colore e l’hai bloccato perché pensavi stesse rubando’“.

Osakue ha infine spiegato la conclusione della vicenda: “Capisco che stava lavorando, che la gente ruba e tutto quello che vuoi, ma il ‘racial profiling’ resta tale e quando ci sono più persone dimostri che ti basi su preconcetti e non fatti. I ragazzi del negozio sono stati stracarini e si sono scusati“.