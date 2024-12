Come funziona il sorteggio di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 e cosa sono le X da assegnare

Venerdì 13 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 per quanto riguarda la zona europea. Finalmente conosceremo la composizione dei vari raggruppamenti e il cammino che determinerà quali saranno le Nazionali del Vecchio Continente che staccheranno il biglietto per la prossima edizione della rassegna iridata, che si disputerà tra un anno e mezzo in USA, Canada e Messico. Attenzione al meccanismo e al regolamento, che risulta particolarmente arzigogolato.

Nell’urna saranno presenti 54 squadre, che si contenderanno i 16 pass a disposizione per l’Europa. Le varie Nazionali sono state suddivise in cinque fasce di merito: le teste di serie sono le otto formazioni che si sono qualificate ai quarti di finale della Nations League e le migliori quattro del ranking FIFA aggiornato a novembre. L’Italia si presenta da testa di serie grazie al secondo posto conseguito nel girone di Nations League alle spalle della Francia. Le altre compagini inserite in prima fascia sono Portogallo, Croazia, Germania, Olanda, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria.

Verranno formati sei gruppi da cinque squadre e sei gruppi da quattro squadre. In questi ultimi ci saranno sicuramente le quattro Nazionali che riusciranno a qualificarsi alle semifinali della Nations League, ovvero quelle che vinceranno i quarti di finale in programma a marzo (l’Italia incrocerà la Germania in una sfida andata-ritorno). Questo significa che ci saranno delle X nel sorteggio: le otto squadre che disputeranno i quarti di Nations League sono “sospese”, inserite dunque in un gruppo da quattro e in un gruppo da cinque. Chi vincerà il suo quarto di finale sarà in un gruppo da quattro squadre, chi perde può capitare in uno dei due gironi da quattro rimanenti o in uno da cinque squadre.

Chiaramente in ogni girone sarà inserita una squadra per fascia. Ai Mondiali si qualificheranno le dodici vincitrici dei gironi, mentre le seconde classificate e le quattro migliori della Nations League (una per ogni serie) disputeranno un doppio spareggio che assegnerà gli ultimi quattro pass per la rassegna iridata. Una formula particolarmente impegnativa e di non immediata comprensione. L’Italia vuole tornare ai Mondiali dopo aver saltato le ultime due edizioni, in fase di sorteggio ci sono dei pericoli da evitare: in seconda fascia attenzione a Turchia, Norvegia, Serbia e Svezia, mentre nella terza non andranno sottovalutate la Scozia, la Georgia e lo spauracchio Macedonia del Nord.

FASCE SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Prima fascia

Portogallo

Croazia

Francia

Italia

Germania

Paesi Bassi

Spagna

Danimarca

Inghilterra

Belgio

Svizzera

Austria

Seconda fascia

Ucraina

Svezia

Turchia

Galles

Ungheria

Serbia

Polonia

Grecia

Romania

Slovacchia

Cechia

Norvegia

Terza fascia

Scozia

Slovenia

Irlanda

Albania

Macedonia del Nord

Georgia

Finlandia

Islanda

Irlanda del Nord

Montenegro

Bosnia

Israele

Quarta fascia

Bulgaria

Lussemburgo

Bielorussia

Armenia

Kosovo

Kazakistan

Azerbaigian

Estonia

Cipro

Far Oer

Lettonia

Lituania

Quinta fascia

Moldavia

Malta

Andorra

Gibilterra

Liechtenstein

San Marino