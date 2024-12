Combinata nordica, Vinzenz Geiger trionfa nella compact di Lillehammer davanti a Schmid

La Germania rovina la festa di Jarl Magnus Riiber in quel di Lillehammer. Il norvegese andava a caccia della doppietta sulle nevi di casa dopo il successo di ieri nella Gundersen della Coppa del Mondo di combinata nordica, ma nell’Individual Compact è festa tedesca, con una doppietta in volata.

Ad imporsi sulla spaccata finale sugli sci stretti è Vinzenz Geiger che trova il successo numero due della stagione. Sconfitto nuovamente Julian Schmid che coglie la terza piazza d’onore stagionale (quarto podio per lui).

Terzo è il pettorale giallo Riiber: dopo aver trovato nuovamente la miglior misura nel salto, questa volta il padrone di casa è stato raggiunto, in questa prova non troppo favorevole alle sue caratteristiche (distacchi limitati dopo la gara dal trampolino). Allo sprint si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Top-5 per due austriaci: Johannes Lamparter e Thomas Rettenegger.

In casa Italia il migliore è Aaron Kostner, ventisettesimo. Trentaquattresimo in rimonta Alessandro Pittin, che sta iniziando a carburare. Più lontani Raffaele Buzzi, trentanovesimo, Domenico Mariotti, 51mo, e Iacopo Bortolas, 54mo.