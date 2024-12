Combinata nordica: Haruka Kasai al comando dopo il PCR di Ramsau

Si apre l’ultimo weekend per la Coppa del Mondo di combinata nordica in questo 2024. Ci si sposta in Austria, in quel di Ramsau: nel primo pomeriggio è andato in scena il Provisional Competition Round per quanto riguarda la gara femminile.

Si tratta di una prova Compact, con dunque i distacchi prestabiliti a seconda delle posizioni. Al comando troviamo la giapponese Haruka Kasai che ha saltato 92,5 metri con il punteggio totale di 127,8.

Alle sue spalle troviamo la tedesca Jenny Nowak, seguita dalla leader della Coppa del Mondo, la norvegese Ida Marie Hagen. Solo settima, momentaneamente, l’altra norvegese: Gyda Westvold-Hansen.

In casa Italia la migliore è Daniela Dejori, 23ma, seguita da Veronica Gianmoena e Greta Pinzani, rispettivamente venticinquesima e ventiseiesima.