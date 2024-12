Combinata nordica, fatti e cifre maschili Coppa del Mondo Lillehammer 2024. Riiber cerca la doppia cifra

Il secondo atto della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2024-25 andrà in scena a Lillehammer (Norvegia). Si gareggerà sabato 7 e domenica 8 dicembre. Le due competizioni in programma saranno totalmente differenti l’una dall’altra, poiché cambieranno sia il format che il trampolino.

Si inizierà con una canonica Gundersen. Dunque, la prova sarà strutturata su un salto e 10 km di fondo, con i distacchi di partenza sugli sci stretti determinati sulla base delle reali differenze emerse sul trampolino, che per l’occasione sarà quello piccolo.

Si chiuderà con una Compact. Pertanto avremo sempre un salto e 10 km di fondo, ma in questo caso i distacchi d’avvio saranno stabiliti in maniera forfettaria dalla posizione nel segmento sul trampolino, che a differenza del giorno prima sarà quello grande.

Località: Lillehammer (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS100 (Normal Hill)

Dimensioni trampolino: HS138 (Large Hill)

Prima apparizione: febbraio 1994 (Giochi olimpici)

Ingresso nel calendario: dicembre 1998

Ultima apparizione: dicembre 2023

Gare ospitate: 36

Eventi di rilievo ospitati: Giochi olimpici 1994

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2014 (LH/10) – Mikko KOKSLIEN (NOR)

2015 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2015 (NH/10) – Magnus KROG (NOR)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) – Espen ANDERSEN (NOR)

2018 (NH/5) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (NH/MS) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2018 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jens Lurås OFTEBRO (NOR)

2022 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

10 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (9-1-0)

7 – GRAABAK Jørgen [NOR] (0-3-4)

3 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-2-0)

3 – WATABE Akito [JPN] (0-2-1)

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-0-3)

2 – LAMPARTER Johannes [AUT] (0-2-0)

2 – RYDZEK Johannes [GER] (0-1-1)

1 – ANDERSEN Espen [NOR] (1-0-0)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-0)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)

1 – REHRL Franz-Josef [AUT] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

42 (22-12-8) – NORVEGIA

29 (7-8-14) – GERMANIA

10 (3-3-4) – FINLANDIA

10 (1-4-5) – AUSTRIA

9 (3-3-3) – FRANCIA

4 (0-3-1) – GIAPPONE

2 (0-1-1) – CECHIA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – USA

ITALIA, MIGLIORI CINQUE RISULTATI

2° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 03/12/2011

5° posto – RUNGGALDIER Lukas – LH/Penalty Race del 04/12/2011

5° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 03/12/2017

9° posto – COSTA Samuel – LH/10 km del 07/12/2019

10° posto – RUNGGALDIER Lukas – NH/10 km del 03/12/2021

10° posto – PITTIN Alessandro – LH/Penalty Race del 04/12/2011