Ciclocross, Mattia Agostinacchio vince tra gli juniores in Coppa del Mondo a Zonhoven! Giorgia Pellizotti ottava

La domenica di Coppa del Mondo di ciclocloss di Zonhoven si apre a forti tinte italiane grazie a Mattia Agostinacchio. Dopo il secondo posto di ieri ad Hulst alle spalle di Giel Lejeune, l’azzurro ha conquistato la prima vittoria iridata sul tracciato belga battendo in uno sprint a due lo spagnolo Benjamin Noval Suarez.

Un duello risoltosi soltanto nel rettilineo finale, in cui Agostinacchio ha avuto lo spunto giusto per uscirne vincitore; quaranta punti che lo fanno balzare al secondo posto nella generale a quota 86, a cinque lunghezze dallo stesso Lejeune, quinto. Buona prova anche per Filippo Grigolini, undicesimo assoluto, mentre Ettore Fabbro e Patrick Pezzo ROsola chiudono lontani dalla vetta, rispettivamente trentottesimo e quarantesimo.

Nella gara femminile invece arriva la doppietta in due giorni per la canadese Rafaelle Carrier. Per lei è un vero e proprio assolo, arrivando in solitaria sulla francese Lison Desprez (a 26 secondi) e sulla ceca Barbora Bukovska (a 37”). La nordamericana salta così in testa alla classifica generale.

Ottavo posto per l’azzurra Giorgia Pellizotti, che riesce a difendere la top 10 nonostante sia rimasta lontana dalle migliori posizioni di classifica, arrivando a 1’41” dalla vincitrice. Elisa Ferri è invece dodicesima a 2’03” di ritardo, Elisa Bianchi più lontana, trentatreesima a 5’21”.