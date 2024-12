Champions League oggi in tv: orari partite 11 dicembre, canali esatti, streaming Sky e Prime

Quest’oggi, mercoledì 11 dicembre, si completerà il sesto turno della regular season della Champions League 2024-2025 di calcio maschile. Il programma odierno prevede lo svolgimento di nove incontri (due alle ore 18.45 e sette alle ore 21.00), che ci forniranno un quadro più definito della classifica generale in vista delle ultime due giornate.

Fari puntati in chiave azzurra sull’Allianz Stadium di Torino per il big match Juventus-Manchester City, scontro diretto cruciale per inseguire la qualificazione diretta agli ottavi di finale e per fare un passo avanti decisivo almeno verso i playoff. Grande chance per il Milan, che ospita la Stella Rossa di Belgrado e ha la chance di avvicinarsi considerevolmente alla top8 della graduatoria.

Ultima spiaggia invece per il Bologna, costretto a battere in trasferta il Benfica per continuare a sperare di rientrare in corsa per il passaggio del turno. Previste anche le sfide Atletico Madrid-Slovan Bratislava, Lille-Sturm Graz, Arsenal-Monaco, Borussia Dortmund-Barcellona, Feyenoord-Sparta Praga e Stoccarda-Young Boys.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle nove partite odierne di Champions League. Tutti gli incontri di oggi della massima competizione continentale verranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now Tv e Amazon Prime Video (solo Juventus-Manchester City).

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 11 dicembre

18.45 Atletico Madrid-Slovan Bratislava – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW.

18.45 Lille-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Arsenal-Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Benfica-Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Borussia Dortmund-Barcellona – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Feyenoord-Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW.

21.00 Juventus-Manchester City – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Milan-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW

21.00 Stoccarda-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW.

