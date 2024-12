Casse veloce anche a Bormio: “Ho già smaltito il panettone”

Mattia Casse desta un’ottima impressione nella prima prova cronometrata della discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurro, sceso col pettorale numero 1, fa segnare il miglior tempo nei primi due intermedi, poi chiude alla piazza d’onore.

Sulla pista Stelvio di Bormio (Sondrio), in preparazione alla discesa libera maschile di sabato 28, infatti, davanti a tutti si piazza il transalpino Cyprien Sarrazin, che chiude in 1’54″48 e va a precedere, come detto, Mattia Casse, secondo a 1″07. L’ultima prova cronometrata si svolgerà domani alle ore 11.30.

Al sito federale Mattia Casse esprime tutta la propria soddisfazione: “Diciamo che questa Stelvio mossa e già bella intensa ci ha fatto digerire subito il panettone. Credo che un po’ tutti siano andati tranquilli sul San Pietro, perché si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. La pista è bella mossa, per niente facile, magari non così ghiacciata come altre volte, ma per me va bene“.