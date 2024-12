Calendario vela 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Archiviato un 2024 caratterizzato dall’accoppiata Giochi Olimpici-America’s Cup, la vela si appresta ad affrontare una stagione comunque ricca di eventi tra classi olimpiche ed il circuito SailGP. Tra maggio e novembre verranno assegnati infatti ben dieci titoli mondiali e altrettanti europei nelle classi che hanno fatto parte del programma dell’ultima rassegna a cinque cerchi.

Oltre ai vari grandi eventi con in palio le medaglie, ci sarà spazio come ogni anno anche per regate classiche come il Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, la Semaine Olympique Française a Hyeres e la Kieler Woche a Kiel. Italia che verrà rappresentata inoltre per la prima volta nel SailGP da un team capitanato dal CEO James Spithill e con al timone del catamarano F50 il due volte campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di vela previsti nel 2025.

CALENDARIO VELA 2025

18-19 gennaio SailGP – Auckland (Nuova Zelanda)

8-9 febbraio SailGP – Sydney (Australia)

15-16 marzo SailGP – Los Angeles (USA)

22-23 marzo SailGP – San Francisco (USA)

28 marzo-5 aprile Trofeo Princesa Sofia – Palma di Maiorca (Spagna)

19-26 aprile Semaine Olympique Française – Hyeres (Francia)

3-4 maggio SailGP – Rio de Janeiro (Brasile)

9-17 maggio Europei 470 – Spalato (Croazia)

10-17 maggio Mondiali ILCA 7 maschile e ILCA 6 femminile – Qingdao (Cina)

11-19 maggio Europei Formula Kite – Turchia

24 maggio-1 giugno Allianz Regatta – Almere (Paesi Bassi)

3-8 giugno Europei Nacra 17, 49er e 49erFX – Salonicco (Grecia)

6-14 giugno Mondiali 470 – Gdynia (Polonia)

7-8 giugno SailGP – New York (USA)

21-29 giugno Kieler Woche – Kiel (Germania)

4-11 luglio Mondiali iQFoil – Aarhus (Danimarca)

19-20 luglio SailGP – Portsmouth (Gran Bretagna)

8-15 agosto Europei ILCA – Marstrand (Svezia)

16-17 agosto SailGP – Sassnitz (Germania)

6-7 settembre SailGP – Taranto

20-21 settembre SailGP – Ginevra (Svizzera)

27 settembre-5 ottobre Mondiali Formula Kite – Sardegna

4-5 ottobre SailGP – Cadiz (Spagna)

7-12 ottobre Mondiali Nacra 17, 49er e 49erFX – Cagliari

7-8 novembre SailGP – Medio Oriente (sede esatta da stabilire)

22-29 novembre Europei iQFoil – Sferracavallo

29-30 novembre SailGP – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)