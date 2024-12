Calendario tiro con l’arco 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Dopo l’anno olimpico, riparte una nuova stagione di tiro con l’arco che sublimerà con i Mondiali nella patria di questo sport, ossia la Corea del Sud: a Gwangju ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno dal 5 al 12 settembre che vedrà tutti i principali interpreti all’opera.

Stagione regolare che vedrà però quattro tappe di Coppa del Mondo con Mauro Nespoli che negli ultimi anni in questo circuito ha trovato una grande competitività e potrebbe ancora puntare alla qualificazione per le finali. Da seguire sarà anche l’appuntamento dei Mondiali giovanili in quel di Winnipeg per vedere i talenti che possono esplodere nel prossimo futuro.

Questi tutti gli appuntamenti principali da seguire in questo 2025 per quanto riguarda il tiro con l’arco:

CALENDARIO TIRO CON L’ARCO 2025

17-23 febbraio Europei Indoor Samsun (Turchia)

8 marzo World Series finali Las Vegas (USA)

8-13 aprile Coppa del Mondo Auburndale (USA)

6-11 maggio Coppa del Mondo Shanghai (Cina)

3-8 giugno Coppa del Mondo Antalya (Turchia)

8-13 luglio Coppa del Mondo Madrid (Spagna)

17-24 agosto Mondiali giovanili Winnipeg (Canada)

5-12 settembre Mondiali Gwangju (Corea del Sud)