Calendario Test F1 2025: sempre meno giorni per i team. Le date previste

Non esiste stagione di Formula 1 senza che le nuove auto possano essere provate concretamente in pista prima del Gran Premio inaugurale. Vero che si vive nell’epoca della simulazione, ma un riscontro sull’asfalto resta indispensabile anche nel 2025. Dunque, come d’abitudine, vengono programmati dei test collettivi antecedenti al GP d’apertura.

Per la verità, prima di dar fuoco alle polveri, il prossimo anno si terrà una sola sessione, proprio come avvenuto nel 2024. Il palcoscenico sarà l’autodromo di Sakhir, dove le fiammanti monoposto saranno battezzate da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio.

Una sorta di prova generale in vista del Gran Premio d’Australia, che aprirà il Mondiale nel weekend del 14-16 marzo. Pertanto, a differenza di quanto accaduto in tempi recenti, non si resterà sul medesimo circuito in cui verrà effettuato lo shake down.

Come se non bastasse, si è decisa una stretta relativa alle prove con vetture degli anni precedenti, i cosiddetti TPC (acronimo per “testing of previous cars”). Questi saranno contingentati (il nuovo limite è di 20 giorni) e ai piloti titolari sarà concesso un limite di 1.000 chilometri distribuiti su un massimo di quattro giorni.

Inoltre, sono stati posti paletti legati alla location dei test. Oltre a dover essere effettuati in autodromi inseriti nel calendario iridato, non potranno essere svolti in impianti deputati a organizzare Gran Premi nei 60 giorni antecedenti agli stessi.

F1 – TEST COLLETTIVI 2025

26-28 febbraio – Sakhir (Bahrain)