Calendario Mondiali scherma 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Per la prima volta nella sua storia la Georgia ospiterà i Mondiali di scherma. La settantesima rassegna iridata si disputerà, infatti, dal 20 al 30 luglio a Tbilisi, sede ormai da tempo anche di gare di Coppa del Mondo sia di sciabola sia di fioretto.

Il Mondiale sarà dunque il grande appuntamento del nuovo anno, con la stagione di Coppa del Mondo che ricomincerà dalla seconda settimana di gennaio. Sarà un anno ricchissimi di eventi per la scherma internazionale, perchè, oltre a Mondiali e Coppa del Mondo, ci saranno anche gli Europei.

In quel di Tbilisi l’Italia vuole assolutamente ben figurare, cercando come sempre di provare a vincere il medagliere, proprio come fatto nell’edizione casalinga di Milano di due anni fa. Il fioretto resta l’arma di punta per la scherma italiana, ma i fari sono puntati anche su una spada femminile in continua crescita e con un quartetto campione olimpico a Parigi.

Attenzione anche agli spadisti, che spesso sanno esaltarsi nel grande appuntamento. Quella di quest’anno poi sarà una stagione importante per la sciabola sia al maschile sia al femminile, con quest’ultima che spera di svoltare dopo alcuni anni un po’ sottotono.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2025

20 Luglio – 30 Luglio 2025: Mondiali Scherma 2025 a Tbilisi

Il Calendario con il programma giornaliero deve essere ancora stilato

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: da definire.

Diretta streaming: da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.