Calendario lotta 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Si profila una stagione post-olimpica abbastanza intensa per la lotta, che ha in calendario diversi grandi eventi con in palio le medaglie. Fari puntati soprattutto sui Campionati Mondiali di Zagabria, previsti dal 13 al 21 settembre, mentre nella prima metà dell’anno almeno per la Nazionale italiana il mirino verrà puntato in primis sugli Europei di Bratislava (7-13 aprile).

Ci sarà spazio inoltre per quattro tappe del circuito Ranking Series e per tanti appuntamenti riservati ai giovani. L’Italia avrà la possibilità di ospitare in quel di Caorle (in provincia di Venezia) gli Europei Under 15 e la rassegna continentale Under 20 nel giro di due settimane tra il 25 giugno ed il 6 luglio. Attesa anche nella seconda parte della stagione per i Mondiali U17, U20 e U23.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di lotta previsti nel 2025.

CALENDARIO LOTTA 2025

5-9 febbraio Ranking Series – Zagabria (Croazia)

26 febbraio-2 marzo Ranking Series – Tirana (Albania)

8-14 marzo Europei Under 23 – Tirana (Albania)

7-13 aprile Europei – Bratislava (Slovacchia)

29 maggio-1 giugno Ranking Series – Ulan Bator (Mongolia)

9-15 giugno Europei Under 17 – Skopje (Macedonia del Nord)

25-28 giugno Europei Under 15 – Caorle

30 giugno-6 luglio Europei Under 20 – Caorle

17-20 luglio Ranking Series – Budapest (Ungheria)

28 luglio-3 agosto Mondiali Under 17 – Atene (Grecia)

18-24 agosto Mondiali Under 20 – Sofia (Bulgaria)

13-21 settembre Mondiali – Zagabria (Croazia)

20-26 ottobre Mondiali Under 23 – Novi Sad (Serbia)