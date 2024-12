Calendario Europei ginnastica artistica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Gli Europei 2025 di ginnastica artistica si disputeranno a Lipsia (Germania). Appuntamento dal 26 al 31 maggio in terra teutonica per la rassegna continentale, a un anno di distanza dallo spettacolo offerto a Rimini prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta della competizione riservata agli individualisti e che aprirà ufficialmente il lungo cammino che condurrà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si torna in terra teutonica a dodici anni di distanza dall’esperienza di Berlino.

L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver brillato nell’ultima edizione, dove le Fate hanno portato a casa addirittura cinque ori sotto l’impulso di una straripante Manila Esposito (concorso generale individuale, trave, corpo libero) e di Alice D’Amato (parallele asimmetriche), che trascinarono la squadra verso il trionfo. I Moschettieri conquistarono un bel bronzo nella prova a squadre e il terzo posto di Yumin Abbadini nell’all-around.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto dettagliato da definire) e in diretta streaming su Rai Play e sui canali di European Gymnastics (palinsesto da definire), prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2025

Il calendario dettagliato deve ancora essere comunicato. Gli Europei si disputeranno dal 26 al 31 maggio.

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: i diritti sono della Rai (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Rai Play e canali di European Gymnastics (palinsesto da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.