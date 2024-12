Calendario Europei calcio Under21 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

Dall’11 al 28 giugno andrà in scena la fase finale degli Europei Under21 di calcio in Slovacchia, Paese che aveva ospitato l’edizione del 2000. 24 anni fa vinse la formazione tricolore allenata da Marco Tardelli, con Andrea Pirlo a ispirare le azioni degli azzurrini. Di acqua ne è passata sotto i ponti. Per la terza volta, saranno sedici le formazioni a contendersi il titolo e a rispondere presente ci sarà anche la compagine tricolore.

La squadra allenata da Carmine Nunziata ha avuto accesso diretto alla Final-16 della competizione continentale, primeggiando nel proprio raggruppamento. L’Italia ha terminato con 22 punti, frutto di 6 vittorie e 4 pareggia, precedendo la Norvegia e l’Irlanda (19 punti). Nazionale che segue in continuità quella che fece tanto bene nei Mondiali Under20 del 2023, quando i ragazzi nostrani raggiunsero l’atto conclusivo e persero 1-0 contro l’Uruguay.

Il sorteggio dello scorso 3 dicembre ha decretato la composizione di quattro gironi. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A con i padroni di casa della Slovacchia, la Spagna e la Romania. Le prime due di ciascun raggruppamento avrà accesso ai quarti di finale. La formazione tricolore cercherà di tornare a vincere questa competizione, a distanza di 20 anni dall’ultima. Si pensa all’avventura in Germania del 2004 e alla squadra allenata da Claudio Gentile, con Alberto Gilardino grande protagonista. Da quell’edizione, solo nel 2013 la compagine del Bel Paese ha raggiunto la finale (persa 4-2 contro la Spagna).

Gli Europei 2025 Under21 di calcio andranno in scena dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. La copertura televisiva sarà garantita da canali di RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali, in particolare dell’Italia.

CALENDARIO EUROPEI UNDER21 CALCIO 2025

GRUPPO A

Spagna

Italia

Romania

Slovacchia

GRUPPO B

Cechia

Inghilterra

Germania

Slovenia

GRUPPO C

Francia

Georgia

Polonia

Portogallo

GRUPPO D

Danimarca

Finlandia

Olanda

Ucraina

Mercoledì 11 giugno 2025

Ore 18.00 Slovacchia vs Spagna (Gruppo A)

Ore 21.00 Portogallo vs Francia (Gruppo C)

Ore 21.00 Polonia vs Georgia (Gruppo C)

Ore 21.00 Italia vs Romania (Gruppo A)

Giovedì 12 giugno 2025

Ore 18.00 Ucraina vs Danimarca (Gruppo D)

Ore 21.00 Cechia vs Inghilterra (Gruppo B)

Ore 21.00 Germania vs Slovenia (Gruppo B)

Ore 21.00 Finlandia vs Olanda (Gruppo D)

Sabato 14 giugno 2025

Ore 18.00 Spagna vs Romania (Gruppo A)

Ore 21.00 Slovacchia vs Italia (Gruppo A)

Ore 21.00 Portogallo vs Polonia (Gruppo C)

Ore 21.00 Francia vs Georgia (Gruppo C)

Domenica 15 giugno 2025

Ore 18.00 Inghilterra vs Slovenia (Gruppo B)

Ore 18.00 Finlandia vs Ucraina (Gruppo D)

Ore 21.00 Cechia vs Germania (Gruppo B)

Ore 21.00 Olanda vs Danimarca (Gruppo D)

Martedì 17 giugno 2025

Ore 18.00 Georgia vs Portogallo (Gruppo C)

Ore 18.00 Francia vs Polonia (Gruppo C)

Ore 21.00 Romania vs Slovacchia (Gruppo A)

Ore 21.00 Spagna vs Italia (Gruppo A)

Mercoledì 18 giugno 2025

Ore 18.00 Danimarca vs Finlandia (Gruppo D)

Ore 18.00 Olanda vs Ucraina (Gruppo D)

Ore 21.00 Slovenia vs Cechia (Gruppo B)

Ore 21.00 Inghilterra vs Germania (Gruppo B)

QUARTI DI FINALE

Sabato 21 giugno 2025

Ore 18.00 1° C vs 2° D (1)

Ore 21.00 1° A vs 2° B (2)

Domenica 22 giugno 2025

Ore 18.00 1° B vs 2° A (3)

Ore 21.00 1° D vs 2° C (4)

SEMIFINALI

Mercoledì 25 giugno 2025

Orario da stabilire Vincente 1 vs Vincente 2 (x)

Orario da stabilire Vincente 3 vs Vincente 4 (y)

FINALE

Sabato 28 giugno 2025

Ore 21.00 Vincente x vs Vincente y

PROGRAMMA EUROPEI UNDER21 CALCIO 2025: COME SEGURLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (Italia) e RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport (Italia)