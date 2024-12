Calendario boxe 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Com’è noto, il calendario della boxe è sempre, perennemente in grande evoluzione. Lo è ancor più nel 2025: dovranno ancora vedersi gli effetti dei vari accordi per i più importanti combattimenti per i titoli mondiali di grido. Intanto qualcosa di visibile c’è già.

Si parte, per esempio, con un primo quarto dell’anno che il suo lo raccoglie, e che ha anche una coda italiana nell’Europeo dei gallo con Vincenzo Picardi impegnato. Dovrà però esserci anche spazio per figure quali Etinosa Oliha, Michael Magnesi e non solo. E poi tutto il discorso dilettantistico, con l’ormai insanabile frattura tra IBA e World Boxing che ha portato all’istituzione di due differenti Mondiali. E l’Italia è destinata a mandare suoi rappresentanti a Liverpool, dove a settembre si celebrerà la prima edizione in quota World Boxing.

Di seguito quanto già noto del calendario della boxe per il 2025. Bisogna ricordare che ulteriori combattimenti verranno programmati nel corso dell’anno, e che perciò questa è solo una lista parziale e aggiornata all’atto della sua uscita.

CALENDARIO BOXE 2025

Venerdì 24 gennaio: Naoya Inoue-Sam Goodman, 12 rounds, Mondiale unificato piuma (Tokyo)

Sabato 1° febbraio: David Benavidez-David Morrell Jr., Mondiale WBC e WBA dei massimi leggeri (Las Vegas)

Giovedì 6-Domenica 16 marzo: Mondiali femminili IBA a Belgrado (Serbia)

Venerdì 21 febbraio: Vincenzo Picardi-Charlie Edwards, Europeo gallo a Casoria (NA)

Sabato 22 febbraio: Artur Beterbiev-Dmitry Bivol, 12 rounds, Mondiale unificato massimi leggeri (Riad)

Sabato 1° marzo: Gervonta Davis-Lamont Roach Jr., 12 rounds, Mondiale WBA leggeri (Las Vegas)

Maggio o giugno: Mondiali maschili IBA in sede da definire

Giovedì 4-Domenica 14 settembre: Mondiali World Boxing a Liverpool (M&S Bank Arena, Regno Unito)

Lunedì 20 ottobre-Lunedì 3 novembre: Europei Under 23 a Yerevan (Armenia)