Calendario basket 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ennesima stagione lunghissima, quella che ci aspetta nei meandri di un basket che non si ferma mai, neanche quando pare che si fermi davvero. Andiamo qui a riepilogare tutto quel che c’è nel futuro più prossimo della palla a spicchi.

Chiaramente, tutta la fase fino a giugno della stagione sarà pressoché dominata dai club: Serie A ed A1, la Coppa Italia che fa tappa praticamente unificata a Torino per le fasi finali, e poi le serie scudetto nelle differenti forme esistenti (nonché piani: in chiave maschile si lega tutto all’Europa). E chiaramente anche le Coppe europee, quattro per il comparto maschile e due per quello femminile. Il tutto prima di tuffarsi completamente in un’estate che vivrà due picchi distinti, uno legato agli Europei femminili e l’altro dato dall’omologa manifestazione maschile.

Di seguito il calendario completo del basket maschile e femminile per il 2025. Alcune date potrebbero variare in funzione delle esigenze: di altre non c’è ancora notorietà completa (questo vale soprattutto per gli Europei, che devono ancora terminare i loro processi di qualificazione).

CALENDARIO BASKET 2025

CALENDARIO MASCHILE

SERIE A

Fine della regular season: 11 maggio

Le date dei playoff verranno rese note in base agli impegni delle italiane in Europa

COPPA ITALIA a Torino

Mercoledì 12 febbraio – Due quarti di finale

Giovedì 13 febbraio – Due quarti di finale

Sabato 15 febbraio – Semifinali

Domenica 16 febbraio – Finale

EUROLEGA

19a giornata

Giovedì 2/1 ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

Venerdì 3/1 ore 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna

20a giornata

Giovedì 9/1 ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

Venerdì 10/1 ore 20:45 Virtus Bologna-Baskonia

21a giornata

Martedì 14/1 ore 20:30 Olimpia Milano-Alba Berlino

Mercoledì 15/1 ore 19:00 Zalgiris-Virtus Bologna

22a giornata

Giovedì 16/1 ore 20:30 Partizan Belgrado-Olimpia Milano

Venerdì 17/1 ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Bologna

23a giornata

Giovedì 23/1 ore 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano

Giovedì 23/1 ore 20:30 Virtus Bologna-AS Monaco

24a giornata

Giovedì 30/1 ore 20:30 Olimpia Milano-Panathinaikos

Venerdì 31/1 ore 18:30 Fenerbahce-Virtus Bologna

25a giornata

Martedì 4/2 ore 20:45 Bayern Monaco-Olimpia Milano

Mercoledì 5/2 ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan

26a giornata

Giovedì 6/2 ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

Venerdì 7/2 ore 20:30 Virtus Bologna-Paris Basketball

27a giornata

Giovedì 27/2 ore 20:30 Olimpia Milano-AS Monaco

Venerdì 28/2 ore 20:00 Virtus Bologna-Olympiacos

28a giornata

Giovedì 6/3 ore 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce

Venerdì 7/3 ore 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna

29a giornata

Giovedì 13/3 ore 20:30 Virtus Bologna-Real Madrid

Venerdì 14/3 ore 19:00 Stella Rossa-Olimpia Milano

30a giornata

Martedì 18/3 ore 20:30 Paris Basketball-Olimpia Milano

Giovedì 20/3 ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

31a giornata

Martedì 25/3 ore 20:45 Real Madrid-Olimpia Milano

Mercoledì 26/3 ore 20:00 Stella Rossa-Virtus Bologna

32a giornata

Giovedì 27/3 ore 20:30 Olimpia Milano-Barcellona

Venerdì 28/3 ore 20:00 Alba Berlino-Virtus Bologna

33a giornata

Venerdì 4/4 ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano

34a giornata

Giovedì 10/4 ore 20:30 Olimpia Milano-Baskonia

Venerdì 11/4 ore 20:30 Barcellona-Virtus Bologna

PLAY-IN

1° turno – Martedì 15 aprile

2° turno – Venerdì 18 aprile

PLAYOFF

Da martedì 22 aprile a mercoledì 7 maggio (al massimo)

FINAL FOUR

Semifinali – Venerdì 23 maggio

Finali – Domenica 25 maggio

EUROCUP

13a giornata

Giovedì 2/1 ore 20:00 Venezia-Valencia

Venerdì 3/1 ore 20:00 Trento-Bahcesehir Koleji Istanbul

14a giornata

Martedì 7/1 ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Trento

Mercoledì 8/1 ore 19:30 Hamburg Towers (Amburgo)-Venezia

15a giornata

Martedì 14/1 ore 20:00 Trento-ratiopharm Ulm

Mercoledì 15/1 ore 20:00 Venezia-U-BT Cluj-Napoca

16a giornata

Martedì 21/1 ore 20:30 Joventut Badalona-Trento

Mercoledì 22/1 ore 20:45 Venezia-Hapoel Gerusalemme

17a giornata

Martedì 28/1 ore 20:00 Trento-Wolves Vilnius

Mercoledì 29/1 ore 17:30 Turk Telekom Ankara-Venezia

18a giornata

Martedì 4/2 ore 20:00 Venezia-Lietkabelis Panevezys

Mercoledì 5/2 ore 18:00 Besiktas-Trento

PLAYOFF

Ottavi di finale (gara unica) – Martedì 4-Mercoledì 5 marzo

Quarti di finale (gara unica) – Martedì 11-Mercoledì 12 marzo

Semifinali (2 su 3) – Martedì 25, venerdì 28 marzo e mercoledì 2 aprile

Finale (2 su 3) – Martedì 8, venerdì 11 e mercoledì 16 aprile

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

PLAY-IN

Gara-1 – Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio

Gara-2 – Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio

Ev. Gara-3 – Martedì 21 e mercoledì 22 gennaio

SECONDA FASE

Da martedì 28 gennaio a mercoledì 26 marzo

QUARTI DI FINALE

Serie al meglio delle 2 su 3 nel mese di aprile

FINAL FOUR

Sede e data da definire

FIBA EUROPE CUP

SECONDA FASE

Martedì 7/1 ore 20:30 Cholet-Sassari

Mercoledì 15/1 ore 20:00 Bilbao-Sassari

Mercoledì 29/1 ore 20:30 Sassari-ESSM Le Portel

Mercoledì 5/2 ore 20:30 Sassari-Cholet

PLAYOFF

Quarti di finale: Mercoledì 5 e 12 marzo

Semifinali: Mercoledì 26 marzo e 2 aprile

Finale: Mercoledì 16 e 23 aprile

EUROBASKET 2025

Date da definire per la fase a gironi, comunque comprese tra mercoledì 27 agosto e mercoledì 3 settembre.

Venerdì 5 settembre

Quattro ottavi di finale

Sabato 6 settembre

Quattro ottavi di finale

Lunedì 8 settembre

Due quarti di finale

Martedì 9 settembre

Due quarti di finale

Venerdì 12 settembre

Semifinali

Domenica 14 settembre

Finali 3° e 1° posto

CALENDARIO FEMMINILE

SERIE A1

Fine della regular season: 30 marzo

Ultima data disponibile playoff scudetto: 14 maggio (Quarti 2 su 3, semifinali e finale 3 su 5)

Ultima data disponibile playout: 14 maggio

COPPA ITALIA

2° turno – Sabato 4 e domenica 5 gennaio

Semifinali – Venerdì 14 febbraio (a Torino)

Finale – Domenica 16 febbraio (a Torino)

EUROLEGA – 2a fase

3a giornata

Martedì 7/1 ore 20:00 Schio-Tango Bourges Basket

Mercoledì 8/1 ore 19:00 KGHM BC Polkowice-Venezia

4a giornata

Martedì 14/1 ore 17:00 Zabiny Brno-Schio

Giovedì 16/1 ore 19:00 Venezia-Casademont Saragozza

5a giornata

Mercoledì 22/1 ore 17:00 Fenerbahce-Venezia

Mercoledì 22/1 ore 20:00 Schio-CBK Mersin

6a giornata

Martedì 28/1 ore 19:30 Venezia-KGHM BC Polkowice

Martedì 28/1 ore 20:00 Tango Bourges Basket-Schio

PLAY-IN

Andata – Mercoledì 19 febbraio

Ritorno – Mercoledì 26 febbraio

FINAL SIX

Quarti di finale – Mercoledì 9 aprile

Semifinali – Venerdì 11 aprile

Finale – Domenica 13 aprile

EUROCUP

OTTAVI DI FINALE

Mercoledì 8/1 ore 20:30 Sassari-IDK Euskotren

Mercoledì 15/11 ore 20:00 IDK Euskotren-Sassari

QUARTI DI FINALE

Andata – Giovedì 20 febbraio

Ritorno – Giovedì 27 febbraio

SEMIFINALI

Andata – Giovedì 6 marzo

Ritorno – Giovedì 13 marzo

FINALE

Andata – Giovedì 27 marzo

Ritorno – Giovedì 3 aprile

EUROPEI 2025

Mercoledì 18-Domenica 29 giugno 2025. La modulazione esatta dei giorni di gara non è ancora nota. Gironi a Brno, Amburgo, Bologna e Pireo, fasi finali al Pireo.

NBA

All Star Weekend – Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio (Fino al 19 febbraio la Regular Season è ferma)

Fine Regular Season – Domenica 13 aprile (un blocco di partite alle 19:00, l’altro alle 21:30)

Play-In – Da martedì 15 a venerdì 18 aprile

Inizio Playoff – Sabato 19 aprile

Semifinali di Conference – 3-4 oppure 5-6 maggio

Finali di Conference – Maggio da definire

NBA Finals – Da giovedì 5 giugno

WNBA

Draft – Lunedì 14 aprile

Regular Season – Dal 16 maggio all’11 settembre

Playoff – Dal 14 settembre al 17 ottobre

All Star Game – 19 luglio

Commissioner’s Cup – 1-17 giugno (credo che sia stile NBA Cup che è “interna” alla stagione)

NAZIONALI

SENIOR

ITALBASKET MASCHILE

Qualificazioni Eurobasket 2025

20 febbraio 2025 Turchia-Italia

23 febbraio 2025 Italia-Ungheria

ITALBASKET FEMMINILE

Qualificazioni Eurobasket 2025

6 febbraio 2025 Italia-Germania

9 febbraio 2025 Cechia-Italia

COMPETIZIONI GIOVANILI

MONDIALI

MASCHILI

Under 19 – 28 giugno-6 luglio in Svizzera (senza Italia)

FEMMINILI

Under 19 – 12-20 luglio in Cechia (senza Italia)

EUROPEI

MASCHILI

Under 20 – 12-20 luglio a Heraklion

Under 18 – 26 luglio-3 agosto a Belgrado

Under 16 – 8-16 agosto a Istanbul

FEMMINILI

Under 20 – 2-10 agosto a Matosinhos

Under 18 – 5-13 luglio in sede ignota

Under 16 – 15-23 agosto a Pitesti, Romania