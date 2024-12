Calendario 24 Ore di Le Mans 2025: data, programma, orario

Come da tradizione si svolgerà nuovamente a giugno l’edizione 2025 della 24 Ore Le Mans. La competizione di durata più importante al mondo sarà valida anche il prossimo anno per il FIA World Endurance Championship come accade dal 2012 ad oggi.

Ferrari ha vinto nel 2023 e nel 2024 segnando la storia dopo oltre 50 anni d’assenza dalla classe regina. Il marchio italiano insegue uno storico tris, una missione non scontata contro Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, BMW, Cadillac e dal 2025 anche Aston Martin che per la prima volta sarà al via in classe Hypercar.

La manifestazione sul Circuit della Sarthe di Le Mans è prevista come quatto atto del Mondiale Endurance dopo la 1812km del Qatar, la 6h di Imola e la 6h di Spa-Francorchamps. La competizione italiana si terrà nel week-end di Pasqua (19-20 aprile), una tappa importante verso l’importantissima maratona francese.

Ricordiamo che successivamente il FIA WEC correrà anche a San Paolo (Brasile), Austin (USA), Fuji (Giappone) ed in Bahrain. Resta da capire ora se oltre alle due Ferrari 499P ufficiali ed alla Rossa privata AF Corse ci sarà nuovamente anche Valentino Rossi che nel 2024 ha corso in LMGT3 a bordo della BMW M4 GT3 n. 46 targata WRT.

Il programma della 24 Ore Le Mans si articolerà come sempre su due settimane con il test-day obbligatorio indetto una settimana prima rispetto alla gara. Mercoledì 11 giugno si svolgerà una prima sessione che premierà le migliori 15 Hypercar e le migliori 12 LMP2/LMGT3, in azione in due turni distinti. La pole verrà stabilita il giorno seguente con due sessioni per ogni classe (H1 e successivamente H2).

PROGRAMMA 24 ORE LE MANS 2025

Mercoledì 11 giugno

Qualifiche LMP2/LMGT3 prima parte

Qualifiche Hypercar prima parte

Giovedì 12 giugno

H1 LMP2/LMGT3

H1 Hypercar

H2 (per la pole) LMP2/LMGT3

H2 (per la pole) Hypercar

Sabato 15 giugno

Ore 16.00 – partenza 24 Ore Le Mans

CALENDARIO FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2025