Boxe, Michael Magnesi ci riprova: sfida a El Hadri per il WBC Silver

Michael Magnesi tornerà sul ring nella prima metà del 2025 per affrontare il francese Khalil El Hadri nel match che metterà in palio il titolo WBC Silver dei pesi superpiuma. La data esatta e la sede dell’incontro verranno definite nei prossimi mesi. Il ribattezzato Lone Wolf, sesto nella classifica di questa categoria di peso per la sigla in questione, incrocerà i guantoni con il transalpino, che tre giorni fa ha regolato William Vargas per KO tecnico.

Il 30enne laziale avrà così la possibilità di riprendersi questa cintura che aveva conquistato nel marzo del 2024 regolando Ayrton Osmar Gimenez e difendendola contro Nike Theran cinque mesi dopo, ma poi persa contro Masanori Riikishi lo scorso marzo in maniera drammatica a Colleferro. Il nostro portacolori aveva poi regolato Kevin Trana a Tolfa lo scorso autunno e ora cercherà di ritoccare in maniera positiva il suo record di 22 vittorie e 2 sconfitte.

Si tratta di un’occasione importante per tornare nel giro che conta, dopo che nel 2022 perse il titolo mondiale IBO ed ebbe poi una chance per il WBC Silver. Occorrerà vincere questo incontro per sperare concretamente di combattere per una cintura più importante nel prossimo futuro.